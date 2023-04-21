Ünlü sunucu Zuhal Topal sosyal medya hesabından hasta olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 21.04.2023 - 16:58

Güncelleme: 21.04.2023 - 17:03

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı ile seyirci karşısına çıkan ünlü sunucu Zuhal Topal ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti. Ünlü sunucu tatil pozlarından sonra bayram paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Boğaz enfeksiyonu geçirdiğini belirten Topal, sosyal medya hesabından hastanede olduğu bilgisini fotoğraf paylaşarak sevenlerine duyurdu.

Ünlü sunucu hasta olduğu bilgisini şu açıklamalarla paylaştı:

"Bayram mesajlariniza ve aramalarınıza cevap veremiyorum boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Bu aralar salgın varmış kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim."

