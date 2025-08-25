Ünlü sunucudan 'taciz'e akıl almaz çözüm: 'Blokla geç'

Son günlerde sanat ve medya dünyasında yankı uyandıran taciz iddiaları ve sosyal medyadaki ifşa paylaşımları tartışılmaya devam ediyor. Fotoğrafçı Mesut Adlin ile başlayan ifşaların ardından bazı oyuncuların da benzer iddialarla gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Bir televizyon kanalında program yapan sunucu Oylum Talu, yaşanan tartışmalara dair görüşlerini paylaştı. Oyuncu Cenk Torun’u konuk eden Talu, mesaj ifşalarının doğru bir yöntem olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesaj ifşalama işinden hoşlanmıyorum ben açıkçası. Bir insan bir insanla sıkıntı yaşıyorsa bunu bire bir çözmeli. Ünlü diye ifşa etmek doğru değil. Rahatsız mı oluyorsun? Blokla kardeşim, blokla geç. Niye ifşalıyorsun? O ifşa bana çok başka şeyler çağrıştırıyor, bu benim fikrim."

Talu’nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı açıklamalara tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da Talu’ya destek verdi.