Ünlü sunucunun üzerine tekne sürdüler: ‘Sonuna kadar gideceğim’

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:41

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:41

Sunucu Gül Gölge, Bodrum'da oturduğu sitenin iskelesinde köpeğiyle denize girdiğini ve oranın kendisine ait olduğunu söyleyen bir kişinin teknesini üzerine sürdüğünü açıkladı.

Yaşadığı olayı adliyeye taşıyacağını duyuran Gölge, "Bugün köpeğimin ve benim üzerime teknesini süren Selim Faik Melek sana karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğim. Benim o suyun içinde yaşadığım bir dakikanın hesabını vereceksin. Bu zorbalığın cezasını çekeceksin. Hiçbir şey olmasa bir daha böyle bir şey yapmayacaksın..." yazdı.

“TEDAVİ OLACAKSIN YA DA TOPLUMA KARIŞMAYACAKSIN”

Olayın sonrasında polise başvurduğunu anlatan Gölge şunları yazdı:

“İfademi olaydan hemen sonra verdim. Polis arkadaşlarımız hemen müdahale ettiler, ifadesi alındı ya da alınacak. Şu an kimlerle aynı ortamda yaşadığımızı sindirmeye çalışıyorum. Sizin gibi insanların çocukluk travmalarını ben çekmeyeceğim. Sen tedavi olacaksın ya da topluma karışmayacaksın…"

“İYİ Kİ BANA DENK GELDİNİZ”

Ünlü sunucu şunları söyledi:

"Sitemin en saçma iskelesinden insanları rahatsız etmemek için köpeğimle buradan denize giriyoruz. Yanımda çanta, telefon bile olmuyor çoğu zaman… Yanımda Marco ve havlu… Ve bunun için üzerimize tekne sürülüyor ve akla hayale gelmeyecek bir üslupla tehdit ediliyorum. Siz şaka mısınız? Onunmuş orası… Tabii ki değil de yedi sülalen burada denize girmiş olsa, 100 senedir sizin iskeleniz olsa, evinin önü olsa bir insan oradan köpeğiyle denize giriyor diye sen bu davranış sergileyemezsin… Deniz orası deniz… Geçtim ev sahipliğini… İyi ki bana denk geldiniz… Ben sonuna kadar gideceğim bu meselenin…"