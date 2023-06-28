İsim benzerliği nedeniyle öldü sanıldı: Sunucu Özlem Yıldız'dan açıklama
Kayıp olarak Özlem Yıldız isimli kadın Büyükada'da ormanlık alanda ölü bulundu. İsim benzerliğinden olayı telefonları susmayan ünlü sunucu Özlem Yıldız ise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.
İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulundu. Hayatını kaybeden kadınla aynı adı ve soyadı taşıyan sunucu Özlem Yıldız gelen aramalara yetişemeyince sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Yıldız, sosyal medya hesabından "Herkese merhaba... Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız'mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.
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