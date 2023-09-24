Ünlü yönetmen EYT'den emekli oldu: Maaşını açıkladı!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:00

Önceki gün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, 56 yaşındaki ünlü isim, "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.