Ünlü yönetmen EYT'den emekli oldu: Maaşını açıkladı!

'Reyting Hamdi' programı ile tanınan ve 'Arka Sıradakiler' dizisinde yönetmen koltuğunda oturan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT'ten emekli olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:59
Ünlü yönetmen EYT'den emekli oldu: Maaşını açıkladı!
Abone Ol google-news

Önceki gün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu açıkladı. 

Milliyet'te yer alan habere göre, 56 yaşındaki ünlü isim, "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.


Player Alanı
Hamdi Alkan EYT maaş

İlgili Haberler

Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı!:

Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı!: "Allah bereket versin"
CHP’den emekli maaşı zammına tepki: ‘Saray’ın dakikalık masrafı bile iki emekli maaşını aşıyor’

CHP’den emekli maaşı zammına tepki: ‘Saray’ın dakikalık masrafı bile iki emekli maaşını aşıyor’
Seren Serengil'in yorumu gündem oldu: 'Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli, yazın çalışmak nedir ya…'

Seren Serengil'in yorumu gündem oldu: 'Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli, yazın çalışmak nedir ya…'

En Çok Okunan Haberler