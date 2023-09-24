Ünlü yönetmen EYT'den emekli oldu: Maaşını açıkladı!
'Reyting Hamdi' programı ile tanınan ve 'Arka Sıradakiler' dizisinde yönetmen koltuğunda oturan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT'ten emekli olduğunu söyledi.
Önceki gün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu açıkladı.
Milliyet'te yer alan habere göre, 56 yaşındaki ünlü isim, "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.
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