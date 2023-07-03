Titanik denizaltı kazasının ardından firma tekrar bilet satışlarına başladı
Titanik batığına dalış yaparken patlayan ve beş kişinin ölümüne yol açan Titan adlı denizaltının sahibi OceanGate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı.
Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki batığına turistik amaçla sefer yapan OceanGate şirketine ait Titan adlı denizaltı 18 Haziran tarihinde kayboldu. Bütün arama kurtarma çalışmalarına rağmen denizaltının enkazı dört günün sonunda bulundu. İçinde bulunan beş kişi ise hayatını kaybetti.
Shiftdelete'nin haberine göre, Titanik'e denizaltı turları düzenleyen OceanGate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı.
12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan iki sefer için bilet alınabiliyor. Biletlerin fiyatı internet sitesinde 250 bin dolar olarak listelenmiş durumda.
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