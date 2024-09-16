Ünlüler akın etti! Demet Evgar’lı 'Afife' oyununun prömiyeri yapıldı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:15

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:15

Tiyatro sahnesine çıkan ilk müslüman kadın olarak cesur kadınlara ilham kaynağı olan Afife Jale’nin hayatından ilham alınarak hazırlanan "Afife" oyunu görücüye çıktı. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen oyunun galasına ünlü yağdı. Oyunun başrol oyuncusu Demet Evgar, duayen tiyatrocu Haldun Dormen’e teşekkür etti.

Selin Cankı Ceylan’ın yazdığı, Tuluğ Tırpan’ın müziklerini yaptığı oyunda Demet Evgar’a Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ, Atılgan Gümüş, Alize Çalık, Hande Yılmazer ve Dila Yağcı eşlik etti.

Haldun Dorman, Cem Yılmaz, Serkan Keskin, Hatice Aslan, Hande Ataizi, Ayşegül Aldinç, Enis Arıkan, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Alina Boz, Selen Öztürk, Ecem Özkaya, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Koray Candemir, Yağızcan Konyalı, Pelin Akil, Anıl Altan, Buse Arslan gibi birçok ünlü ismin katıldığı prömiyerin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Büyük ilgi gören, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan “Afife” oyunu 22 Eylül, 20- 21 Ekim, 4-5-13-14 Kasım’da yeniden tiyatroseverlerin karşısında olacak.

