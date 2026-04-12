Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Hakkında gözaltı kararı verilen Cem Adrian'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; uyuşturucu madde temini, kullanımı ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçti.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen Emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 24 kişiyi yakalamak için düğmeye bastı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da bulunan on yedi şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre, yakalananlar arasında eski hakem Elif Karaarslan ile sosyal medyanın popüler isimlerinden Özlem Parlu, Samet Liçina ve Mika Slowana da bulunuyor.

Soruşturma dosyasına yansıyan diğer şüphelilerin ise Samet Demirok, Oğuz Sarıpınar, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel olduğu öğrenildi.

İNANOĞLU VE ADRİAN'IN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Operasyonun dalgaları sanat camiasına da uzandı. Aynı soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve sevilen şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.

CEM ADRİAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yurt dışında olduğu belirtilen Cem Adrian sessizliğini bozdu.

İlk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Adrian, "O meselelerden çok çok uzağım" diye konuştu.

Cem Adrian'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."