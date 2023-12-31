Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un birlikte olduğu iddia edildi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:19

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızının annesi Melis İşiten'den 2019 yılında boşanmıştı. Şimdi ise sevilen oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O kişinin ise fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour olduğu söyleniyor.

Bu iddialar ise Soleimanpour'un Kaygılaroğlu'nun köpeği ile Instagram'da fotoğraf paylaşmasının ardından daha da alevlendi.

Sayna Soleimanpour'un paylaşımı şu şekilde: