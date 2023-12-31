Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un birlikte olduğu iddia edildi
Sosyal medya hesabından oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun köpeği ile paylaşım yapan fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour, aşk iddialarını alevlendirdi.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızının annesi Melis İşiten'den 2019 yılında boşanmıştı. Şimdi ise sevilen oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O kişinin ise fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour olduğu söyleniyor.
Bu iddialar ise Soleimanpour'un Kaygılaroğlu'nun köpeği ile Instagram'da fotoğraf paylaşmasının ardından daha da alevlendi.
Sayna Soleimanpour'un paylaşımı şu şekilde:
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