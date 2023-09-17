Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sokakta şarkı söylerken üstüne su döktüler
Oyuncu Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla şarkı söylerken bir mahallelinin başlarında aşağıya su dökmesini paylaştı.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşlarıyla birlikte sokakta şarkı söylerken sesten rahatsız olan bir mahalleli başlarından aşağıya su döktü.
Kaygılaroğlu söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda “Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o anlar” notuyla paylaştı.
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