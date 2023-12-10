Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'pantolon' açıklaması: 'Yanımdaki arkadaş çıplak değil'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 08:06

Güncelleme: 10.12.2023 - 08:06

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından tulum eşliğinde oynadığı görüntüleri paylaştı. Oyuncunun yanında oyuna eşlik eden kişinin pantolonu sosyal medyada gündem oldu.

Birçok takipçisinden mesaj ve yorum alan Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt verdi.

Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada, "Yanımdaki arkadaş çıplak değil arkadaşlar. Bu renk pantolon yasaklansın" dedi.

“PANTOLONUN AZİZLİĞİNE UĞRAMIŞIZ”

Yorumlara yanıt veren Kaygılaroğlu, "Arkadaşlar tabii ki don, atlet tulum oynamıyoruz. Pantolonun azizliğine uğramışız" ifadelerini kullandı.