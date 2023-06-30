Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun yaş gününü kutladığı paylaşımlar gündem oldu. Peki, Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun yaş gününü kutladığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Cavadzade, "İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim" dedi. Ünlü oyuncu, gelen yorumlara ise bir başka paylaşımla yanıt verdi. Uraz Kaygılaroğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.
Oyunculuğa, 2008 yılında Star TV'de sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger[3], 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.
Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.
2017 sonunda açılan Snob Street Food adlı fast food zincirine ortak oldu.
URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI
Uraz Kaygılaroğlu, Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Bir çocuk sahibi olan çift, Temmuz 2019'da boşandı.
URAZ KAYGILAROĞLU'NUN KARİYERİ
Sunuculuk
Sıra Sende Türkiye (2017)
Kuyruk (2016)
Ve Kazanan (2015)
Takip (2014)
Tam Zamanı (2013)
Kamuflaj (2012)
Filmler
Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih
Karakomik Filmler (2019) - Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek
Dönerse Senindir (2016) - Kurt
Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)
Ejder Kapanı (2009)
Mezuniyet (2009)
Diziler[değiştir | kaynağı değiştir]
Aktris (2023) - Fatih
Erşan Kuneri (2022-günümüz) - İbrahim Tumtum
Üç Kuruş (2021-2022) - Kartal Çaka
Aşk 101 (2021) - Yetişkin Sinan
Ayak İşleri (2021) - Yiğit Şef
Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı
Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) - Mert
Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014-2015) - Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) - Ömer
Harem (2012) - Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) - Can "Canburger"
ES-ES (2009-2010) - Fethi
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat
Milyonda Bir (2008) - Berke
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