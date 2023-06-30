Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 30.06.2023 - 18:38

Güncelleme: 30.06.2023 - 18:38

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun yaş gününü kutladığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Cavadzade, "İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim" dedi. Ünlü oyuncu, gelen yorumlara ise bir başka paylaşımla yanıt verdi. Uraz Kaygılaroğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?



Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.



Oyunculuğa, 2008 yılında Star TV'de sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger[3], 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.

2017 sonunda açılan Snob Street Food adlı fast food zincirine ortak oldu.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Uraz Kaygılaroğlu, Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Bir çocuk sahibi olan çift, Temmuz 2019'da boşandı.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN KARİYERİ



Sunuculuk

Sıra Sende Türkiye (2017)

Kuyruk (2016)

Ve Kazanan (2015)

Takip (2014)

Tam Zamanı (2013)

Kamuflaj (2012)

Filmler

Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih

Karakomik Filmler (2019) - Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)

Diziler[değiştir | kaynağı değiştir]

Aktris (2023) - Fatih

Erşan Kuneri (2022-günümüz) - İbrahim Tumtum

Üç Kuruş (2021-2022) - Kartal Çaka

Aşk 101 (2021) - Yetişkin Sinan

Ayak İşleri (2021) - Yiğit Şef

Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı

Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014-2015) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) - Can "Canburger"

ES-ES (2009-2010) - Fethi

Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat

Milyonda Bir (2008) - Berke







