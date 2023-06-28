Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? Hande Erçel hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 28.06.2023 - 21:39

Güncelleme: 28.06.2023 - 21:39

Hande Erçel; Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerle tanınıyor. Hande Erçel'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel hangi dizilerde oynadı?

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk olarak TRT ekranlarında yayımlanan Hayat Ağacı adındaki dizide oynamıştır. Oynamış olduğu Çılgın Dershane ismindeki gençlik dizisi ile ön plana çıkmıştır. Çılgın Dershane Üniversite dizisinde Meryem karakteri ile ekranlara gelmiştir daha sonra Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz karakterine hayat vermiştir. Şu anda Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat karakterini canlandırmaktadır.

Hande Erçel 2012 tarihinde Azerbaycan'da yapılmış olan Miss Civilization Of The World güzellik yarışmasına katılmıştır ve bu yarışmanın neticesinde ikinci olma başarısı sağlamıştır. Hande Erçel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları bölümünde eğitim almıştır.

Hande Erçel Güneşin Kızları adlı dizisi ile Yıldızı Parlayan Özel Ödülüne sahip olmuştur. 42. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde bu ödülü kazanmıştır.Yine 42. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde en yakışan çift olarak güneşin kızların da Ali ile Selin olarak aday gösterilmiştir. 3. İTÜ Emös Başarı Ödüllerinde en iyi kadın dizi oyuncusu seçilen Hande Erçel bu ödülü Güneşin Kızları adlı dizideki rolüyle almıştır. 7. Medya ödüllerinde en iyi çıkış yapan kadın dizi oyuncusu olarak Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle kazanmıştır.

HANDE ERÇEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sen Çal Kapımı

Aşk Laftan Anlamaz

Güneşin Kızları

Azize

Siyah İnci

Halka

Hayat Agaci

Çilgin Dersane Üniversitede

Çalıkuşu