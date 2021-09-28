Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu başrolde: Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi

28 Eylül 2021 Salı, 09:50

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç’un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı: https://www.youtube.com/watch?v=wqVwmJvP2_A

‘Üç Kuruş’un kadrosunda Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ'UN KONUSU NE?

Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.