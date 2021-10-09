Peaky Blinders'ın filmi geliyor: Çekimler için tarih verildi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:44

Yayın hayatına ilk olarak 2014’te başlayan Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight, BFI Londra Film Festivali’nde konuşma yaptığı bir panelde hem dizinin yeni sezonu hem de sinema filmine dair açıklamalarda bulundu.

Play Tuşu'nun aktardığı habere göre, Steven Knight, beş sezon boyunca izleyicilerle buluşan Peaky Blinders’ın sinema filminin çekimleri 2023 yılında başlayacağını belirtti.

Serinin altıncı ve aynı zamanda final sezonu hakkında da konuşan Knight, Peaky Blinders’ın altıncı sezon çekimlerinin tamamlandığını ve sadece kurgu kısmının bitmesini beklediklerini söyledi.

28 Days Later…, Inception ve The Dark Knight gibi yapımlar ile de bilinen Cillian Murphy’nin Thomas Shelby karakterini canlandırdığı Peaky Blinders’ın oyuncu kadrosunda Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Finn Cole, Ian Peck, Natasha O’Keeffe, Harry Kirton ve Joe Cole gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yeni sezonu ise kurgusu tamamlandıktan sonra 2022 yılının bahar aylarında yayınlanacak.