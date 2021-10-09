Peaky Blinders'ın filmi geliyor: Çekimler için tarih verildi
İlgiyle takip edilen dizilerden Peaky Blinders'ın sinema filmi geliyor. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, sinema filminin çekimlerinin 2023 yılında başlayacağını söyledi.
Yayın hayatına ilk olarak 2014’te başlayan Peaky Blinders'ın yaratıcısı
Steven Knight, BFI Londra Film Festivali’nde konuşma yaptığı bir panelde hem
dizinin yeni sezonu hem de sinema filmine dair açıklamalarda bulundu.
Play Tuşu'nun aktardığı habere göre, Steven Knight, beş
sezon boyunca izleyicilerle buluşan Peaky Blinders’ın sinema filminin çekimleri
2023 yılında başlayacağını belirtti.
Serinin altıncı ve aynı zamanda final sezonu hakkında da
konuşan Knight, Peaky Blinders’ın altıncı sezon çekimlerinin tamamlandığını ve
sadece kurgu kısmının bitmesini beklediklerini söyledi.
28 Days Later…, Inception ve The Dark Knight gibi yapımlar ile de bilinen Cillian Murphy’nin Thomas Shelby karakterini canlandırdığı
Peaky Blinders’ın oyuncu kadrosunda Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie
Rundle, Ned Dennehy, Finn Cole, Ian Peck, Natasha O’Keeffe, Harry Kirton ve Joe
Cole gibi isimler yer alıyor.
Dizinin yeni sezonu ise kurgusu tamamlandıktan sonra 2022
yılının bahar aylarında yayınlanacak.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Erdoğan'a kötü haber
- Honda işçisinin ikramiyesi kesintiye gitti
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Erdal Keser'den çok konuşulacak Stefan Kuntz yorumu
- Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra TIME'ın kapağında
- “Çok daha itaatkar ve aptal biri...”
- Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye' açıklaması
- İngiltere’den korkutan grip uyarısı