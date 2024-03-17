Uraz Kaygılaroğlu’nun başı kadın takipçisiyle dertte: 'Cinsel hastalık kap, geber!'

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisini sürekli olarak rahatsız eden takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:36
Uraz Kaygılaroğlu’nun başı kadın takipçisiyle dertte: 'Cinsel hastalık kap, geber!'
Abone Ol google-news

Sabah gazetesindeki iddiaya göre yurt dışında yaşayan Derya Ö, kafaya taktığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na "Her gün ölmeni, cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Allah belanı versin. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklinde birçok kez mesajlar attı.

İddiaya göre, söz konusu kadın, 5 Haziran 2023 günü Kaygılaroğlu'na uzun bir mesaj attı.

"Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün. Senin psikopat olduğunu herkese söylüyorum. Beni yok etmeye çalıştın, benden intikam aldın. Yaptığında bir b*k olsa, ne biçim adamsın sen" şeklindeki mesajları gören ünlü oyuncu büyük şaşkınlık yaşadı.

Yazdıkları bununla da bitmeyen Derya Ö., iddiaya göre devamında "Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun, insanlar seni iyi baba zannediyor. Hayvanlar bile senin gibi değil. Paran var diye her şeyi yapabileceğini zannediyorsun, Türkiye'nin pisliğisin, yurt dışında sana kimse bakmaz. Bana travmalar yaşattığını farkında mısın? Allah belanı versin. Hayatında hiç bir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklindeki mesajlarını sürdürdü.

Kaygılaroğlu, soluğu savcılıkta aldı. Kaygılaroğlu'nun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada tanık Atalay Ş. de ifade verdi. İfadesinde ünlü oyuncunun şüpheli Derya Ö.'den mesajlar aldığını belirterek şüphelinin "Sen görürsün, sana hayatı dar edeceğim" şeklinde mesajlar attığını ileri sürdü.

Ancak şüpheli Derya Ö.'nün yapılan tüm araştırmalara rağmen ifadesi alınamadı. Bunun üzerine şüpheli kadın hakkında adli makamlarca yakalama emri çıkartıldı. Savcılık, dosya kapsamında iddiaları destekler nitelikteki mesaj tutanağı gereğince şüpheli Derya Ö.'nün "Zincirleme suç saikiyle hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.


Uraz Kaygılaroğlu haberleri Melis İşiten haberleri

İlgili Haberler

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un birlikte olduğu iddia edildi

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un birlikte olduğu iddia edildi
Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'pantolon' açıklaması: 'Yanımdaki arkadaş çıplak değil'

Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'pantolon' açıklaması: 'Yanımdaki arkadaş çıplak değil'
Uraz Kaygılaroğlu 'Aşık Shakespeare' ile sahnede

Uraz Kaygılaroğlu 'Aşık Shakespeare' ile sahnede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında inanılmaz son!

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında inanılmaz son!
Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor

Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor
Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...

Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Cepten ödemeler arttı: İktidar sağlığı sırtından attı, SGK’nin kişi başına ilaç harcaması yıllar içinde azaldı

Cepten ödemeler arttı: İktidar sağlığı sırtından attı, SGK’nin kişi başına ilaç harcaması yıllar içinde azaldı
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı