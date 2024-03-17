Uraz Kaygılaroğlu’nun başı kadın takipçisiyle dertte: 'Cinsel hastalık kap, geber!'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:36

Güncelleme: 17.03.2024 - 15:36

Sabah gazetesindeki iddiaya göre yurt dışında yaşayan Derya Ö, kafaya taktığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na "Her gün ölmeni, cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Allah belanı versin. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklinde birçok kez mesajlar attı.



İddiaya göre, söz konusu kadın, 5 Haziran 2023 günü Kaygılaroğlu'na uzun bir mesaj attı.



"Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün. Senin psikopat olduğunu herkese söylüyorum. Beni yok etmeye çalıştın, benden intikam aldın. Yaptığında bir b*k olsa, ne biçim adamsın sen" şeklindeki mesajları gören ünlü oyuncu büyük şaşkınlık yaşadı.



Yazdıkları bununla da bitmeyen Derya Ö., iddiaya göre devamında "Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun, insanlar seni iyi baba zannediyor. Hayvanlar bile senin gibi değil. Paran var diye her şeyi yapabileceğini zannediyorsun, Türkiye'nin pisliğisin, yurt dışında sana kimse bakmaz. Bana travmalar yaşattığını farkında mısın? Allah belanı versin. Hayatında hiç bir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklindeki mesajlarını sürdürdü.



Kaygılaroğlu, soluğu savcılıkta aldı. Kaygılaroğlu'nun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada tanık Atalay Ş. de ifade verdi. İfadesinde ünlü oyuncunun şüpheli Derya Ö.'den mesajlar aldığını belirterek şüphelinin "Sen görürsün, sana hayatı dar edeceğim" şeklinde mesajlar attığını ileri sürdü.



Ancak şüpheli Derya Ö.'nün yapılan tüm araştırmalara rağmen ifadesi alınamadı. Bunun üzerine şüpheli kadın hakkında adli makamlarca yakalama emri çıkartıldı. Savcılık, dosya kapsamında iddiaları destekler nitelikteki mesaj tutanağı gereğince şüpheli Derya Ö.'nün "Zincirleme suç saikiyle hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

