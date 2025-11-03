Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Devekuşu Kabare’nin kurucularından, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olan Gülhan’ın vefat haberini oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından paylaştı. Oğuz, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gitti ustam… Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun.”



AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden, Devekuşu Kabare’nin kurucularından Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti. “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan sanatçının vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

TİYATROYA TESADÜFEN BAŞLADI

1940 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Gülhan, Tophane Erkek Sanat Okulu Endüstri Motor Bölümü’nün ardından Akşam Teknik Okulu Makine Bölümü’nü bitirdi. Öğrenim yıllarında atletizmle ilgilenen ve 1960 Olimpiyat takımına seçilen Gülhan, tiyatroya öğrencilik döneminde tesadüfen adım attı. Bir oyunda rahatsızlanan oyuncunun yerine sahneye çıkan Gülhan, sahne sanatlarına duyduğu ilgiyi keşfetti.

DEVEKUŞU KABARE’NİN KURUCULARINDANDI

Profesyonel tiyatro hayatına Cahide Sonku’nun teklifiyle “Taşra Kızı” oyununda başlayan sanatçı, 1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda sahnelenen Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” oyununda rol aldı.

1967’de Haldun Taner’in önerisiyle Zeki Alasya ve Metin Akpınar’la birlikte Devekuşu Kabare’yi kurdu. Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu olan toplulukta “Vatan Kurtaran Şaban” ve “Astronot Niyazi” gibi unutulmaz oyunlarda hem yönetmen hem oyuncu olarak görev yaptı.

1978’de Devekuşu Kabare’den ayrılan Gülhan, 1980’de Haldun Taner ile birlikte Tef Kabare’yi kurdu. “Hayırdır İnşallah” adlı oyunuyla tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

1986’dan itibaren tiyatro yönetmenliğine ağırlık veren sanatçı, TRT için “Şüpheli Şemsettin”, “Mesela Muzaffer” ve “Bir Kadın Bir Erkek” gibi sevilen yapımlar hazırladı.

SİNEMA VE TELEVİZYON ÇALIŞMALARI

Tiyatro sahnesinin yanı sıra beyazperdede de yer alan Gülhan, “Günahını Ödeyen Adam”, “Suluboya”, “Çalgı Çengi İkimiz” ve “Kardeşim Benim” gibi filmlerde rol aldı.

Ayrıca “Biz Size Aşık Olduk”, “Sev Kardeşim” ve “Cümbür Cemaat Aile” gibi televizyon yapımlarında da performansıyla takdir topladı.

Ahmet Gülhan, tiyatro emekçilerinin örgütlenmesi için de aktif rol oynadı. Tiyatro Oyuncuları Sendikası’nın kuruluşunda yer aldı ve Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanlığı yaptı.