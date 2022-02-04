Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 79 yaşında koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar Bodrum'da yaşayan Fatma Girik'in adı, mahallesindeki bir park ve caddeye verilecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 24 Ocak'ta hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in adı, mahallesindeki parka ve sokağa verilecek. Bodrum Belediyesi'nin meclis toplantısında görüşülen teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 9 gündem maddesiyle toplanan meclise önerge olarak sunulan, Fatma Girik'in adının parka ve sokağa verilmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek gündeme eklendi.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülüp oylandıktan sonra Fatma Girik'in adının parka ve sokağa verilmesi konusu görüşüldü. Bodrum Belediye Meclisi, Girik'in yaşadığı mahalle olan Torba Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkla yanındaki 3015 numaralı sokağa 'Fatma Girik' adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.
Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında, gündemle ilgili ayrıca Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi de oy çokluğuyla kabul edildi.
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