Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:16
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Halktv.com.tr’ye konuşan kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir ziraat mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır.

Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner ile evlenir. Bu evlilikten 2 kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi işyerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.


oyuncu haberleri Kayhan Yıldızoğlu haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

Z filminin konusu ne? Z filminin oyuncuları kim?

Z filminin konusu ne? Z filminin oyuncuları kim?
Hasan Arat'tan flaş açıklama: 'Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kimse bilmiyor'

Hasan Arat'tan flaş açıklama: 'Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kimse bilmiyor'
Aziz Mahmud Hüdayi dizisinin konusu ne? Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

Aziz Mahmud Hüdayi dizisinin konusu ne? Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası

Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ara tatil' açıklaması: 'Devam etmesi yönünde görüş bildirildi'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ara tatil' açıklaması: 'Devam etmesi yönünde görüş bildirildi'
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu