Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan 'sandık' çağrısı: 'Aydınlık yarınlara ulaşmak için...'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:31

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:31

Türkiye'nin beklediği ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimine 2 gün kala birçok ünlü isim çağrıda bulunuyor. O isimlerden biri olan usta oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

28 Mayıs'ta yapılacak olan seçime ilişkin çağrıda bulunan ünlü oyuncu söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aydınlık yarınlara ulaşmak için; önce sandığa gideceğiz ardından oyumuzu kullanacağız ve sandığımıza sahip çıkacağız."