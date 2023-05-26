Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan 'sandık' çağrısı: 'Aydınlık yarınlara ulaşmak için...'
Usta oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından seçim çağrısında bulundu. Samancılar, paylaştığı videoda, "Aydınlık yarınlara ulaşmak için; önce sandığa gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin beklediği ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimine 2 gün kala birçok ünlü isim çağrıda bulunuyor. O isimlerden biri olan usta oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
28 Mayıs'ta yapılacak olan seçime ilişkin çağrıda bulunan ünlü oyuncu söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aydınlık yarınlara ulaşmak için; önce sandığa gideceğiz ardından oyumuzu kullanacağız ve sandığımıza sahip çıkacağız."
SANDIĞA GİDİN— Menderes Samancılar (@mndrssamancilar) May 26, 2023
OYUNUZU KULLANIN pic.twitter.com/de2XMyFUmF
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