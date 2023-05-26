2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan 'sandık' çağrısı: 'Aydınlık yarınlara ulaşmak için...'

Usta oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından seçim çağrısında bulundu. Samancılar, paylaştığı videoda, "Aydınlık yarınlara ulaşmak için; önce sandığa gideceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:31
Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan 'sandık' çağrısı: 'Aydınlık yarınlara ulaşmak için...'
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Türkiye'nin beklediği ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimine 2 gün kala birçok ünlü isim çağrıda bulunuyor. O isimlerden biri olan usta oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

28 Mayıs'ta yapılacak olan seçime ilişkin çağrıda bulunan ünlü oyuncu söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aydınlık yarınlara ulaşmak için; önce sandığa gideceğiz ardından oyumuzu kullanacağız ve sandığımıza sahip çıkacağız."


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