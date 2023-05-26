Ünlü şarkıcı Hadise hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Hadise, konserlerine devam ederken rahatsızlandı. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, Rap sanatçısı Murda ile birlikte çıkardığı yeni şarkı 'Sen Dönene Kadar'ın konserlerine devam ederken yoğun tempodan dolayı rahatsızlandı.
Medyatava'da yer alan habere göre, iki ünlü isim yeni şarkıları için konser çalışmalarını sürdürürken, Hadise yoğun tempoya dayanamayarak hastalandı.
"SAYENİZDE AYAKTAYIM"
Kıbrıs konserine gelirken hastaneye kaldırılan Hadise, şunları söyledi:
İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim.
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