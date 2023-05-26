2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ünlü şarkıcı Hadise hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Hadise, konserlerine devam ederken rahatsızlandı. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:19
Ünlü şarkıcı Hadise hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Hadise, Rap sanatçısı Murda ile birlikte çıkardığı yeni şarkı 'Sen Dönene Kadar'ın konserlerine devam ederken yoğun tempodan dolayı rahatsızlandı. 

Medyatava'da yer alan habere göre, iki ünlü isim yeni şarkıları için konser çalışmalarını sürdürürken, Hadise yoğun tempoya dayanamayarak hastalandı.

"SAYENİZDE AYAKTAYIM"

Kıbrıs konserine gelirken hastaneye kaldırılan Hadise, şunları söyledi:

İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim.



Hadise

İlgili Haberler

Hadise'den evlilik itirafı: O işi beceremedim!

Hadise'den evlilik itirafı: O işi beceremedim!
Hasan Can Kaya'dan Hadise'ye eski eş sorusu

Hasan Can Kaya'dan Hadise'ye eski eş sorusu
Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

En Çok Okunan Haberler