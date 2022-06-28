İlyas Salman, Cüneyt Arkın'ı anlattı: 'Efendiyle efendi; köleyle köle olmadı'
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. İlyas Salman, 'Baskın' filminde birlikte rol aldığı usta oyuncu Cüneyt Arkın'la yaşadığı anıları Cumhuriyet'e anlattı.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Arkın, 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
85 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
İLYAS SALMAN, CÜNEYT ARKIN'I ANLATTI...
Cüneyt Arkın'la 'Baskın' filminde birlikte rol alan usta oyuncu İlyas Salman, filmin bir mafya hikayesi olduğunu ve Arkın'ın yeraltı dünyasına aykırı bir karakteri canlandırdığını anlattı. Kendisinin de Arkın'a haber getirip götüren bir karakteri olduğunu aktaran Salman, "O günlerimiz hep politik konuşmalarla geçiyordu. Cüneyt'in dünya görüşü olarak bana çok uzak değildi. Sol tandanslı bir insandı" ifadelerini kullandı.
'EFENDİYLE EFENDİ; KÖLEYLE KÖLE OLMADI'
Arkın'ın, sömürünün olmadığı ve daha barışık bir dünya istediğini belirten Salman, sözlerini şu şekilde bitirdi:
"Sanatçılıkta sağ tandanslı olmak zaten biraz hayatın akışına ters. Muhalif bir sanatçıydı. Her gün Türkiye'yi kurtarırdık sette. Efendiyle efendi; köleyle köle olmadı. Şah damarını kessek Mustafa Kemal akardı."
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