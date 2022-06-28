Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın 85 yaşında yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi.
85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
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