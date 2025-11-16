Usta sanatçıya veda: Muazzez Abacı için AKM'de tören düzenlendi

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti.

Abacı için İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

"SAYIN MUAZZEZ ABACI ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI"

Törende basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok kıymetli bir sanatçımızı hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı. Mekanı cennet olsun, ailesi başta olmak üzere tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

"KENDİSİNİ HALKIMIZA TANITMA FIRSATI DA BANA NAİL OLDU"

Törene katılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şu anda duyguluyum da, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

"ONUN SESİYLE TÜRK SANAT MÜZİĞİNE YÖNELDİM, İLGİM ARTTI"

Sanatçı Selami Şahin, "Her şey boş, üzülmemek elde değil. Onun yeri dolmaz. Kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek, gözyaşı ölüyü yakarmış. Hayratını yapacaksın. Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük" dedi.

Sanatçı Muazzez Ersoy ise, "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk sanat müziğini onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk sanat müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekanı olsun. Hastane sürecinde Amerika'da ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı" diye konuştu.

"ÇOK SIK GÖRÜŞMESEKTE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVERDİK, SAYARDIK"

Usta isim Emel Sayın da, törende gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Muazzez çok önemli bir sanatçıydı, hepimizin çok değerli sanatçısı, benim için de öyle. Onun dışında benim çok sevdiğim yakın arkadaşımdı Muazzez. Çok sık görüşmesekte birbirimizi çok severdik, sayardık her zaman. Onun için acım daha da büyük. 60'lı yıllardan itibaren tanışırdık, onu iyi tanıyorum. Çok güzel bir insan olduğunu biliyorum" dedi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı ve çok sayıda sanatçı ve seveni katıldı.

Abacı'nın cenaze namazının 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacağı, daha sonra da Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.