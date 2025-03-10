Usta Yönetmen Christopher Nolan'ın Ordu'da film çekeceği iddia edilmişti: Başvuruda bulunmadı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:07

Güncelleme: 10.03.2025 - 16:07

Ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odyssey’in bazı sahnelerinin Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nda çekileceği yönündeki haberler büyük heyecan yarattı.

Söz konusu iddiaların kaynağı, Christopher Nolan’ın hayranlarının yönettiği bir sosyal medya hesabıydı.

Filmin yönetmeninin Christopher Nolan olması ve oyuncu kadrosunda Charlize Theron, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson ve Zendaya gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunması, The Odyssey’in uluslararası alanda büyük ilgi görmesine neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Mitolojide Altın Post Efsanesinin Yason Burnu’nda geçtiği biliniyor. Son günlerde The Odyssey filmiyle birlikte ilçemiz gündeme geldi. Christopher Nolan’ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu Yarımadası’nda çekileceği sosyal medyada ciddi şekilde konuşuldu. Bu gelişme yalnızca Perşembe ilçemizi değil, tüm ilimizi ve ülkemizi de heyecanlandırdı. Konuyla ilgili bakanlık yetkilileriyle görüştük ve süreci yakından takip ediyoruz. Ancak şu ana kadar film ekibinden resmi bir açıklama gelmedi. Eğer çekimler burada gerçekleşirse, bu fırsat sayesinde ilçemizi ve ülkemizi dünya çapında tanıtma şansına sahip olacağız” dedi.

BAŞVURUDA BULUNMADI

Öte yandan, Christopher Nolan’ın The Odyssey filminin çekimlerine İtalya’nın Sicilya Adası’nda başladıktan sonra Yunanistan’da devam etmesi, “Adım adım Türkiye’ye geliyor” yorumlarına yol açtı.

Ancak filmin bir bölümünün Yason Burnu’nda çekilmesi şu an için pek mümkün görünmüyor. Çünkü film ekibi bölgede keşif çalışması yapmadığı gibi, otellerde rezervasyon da yaptırmadı. Ayrıca, çekim izni için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi bir başvuruda bulunulmadı.