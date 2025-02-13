Christopher Nolan yeni filmini Ordu'da çekecek!
Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey için Ordu’nun Yason Burnu’nu tercih etti. 2026 yılında vizyona girecek film, bölgenin uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlayacak.
Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey için Türkiye’yi tercih etti.
2026 yılında vizyona girmesi beklenen filmin bir kısmı, Ordu’nun Yason Burnu’nda çekilecek. Nolan’ın bugüne kadar yönettiği en yüksek bütçeli film olması beklenen The Odyssey, Homeros’un ünlü destanlarından biri olan Odysseus’un Truva’nın düşmesinden sonra evine dönüş yolculuğunu konu alacak.
YILDIZLARLA DOLU BİR KADRO
Filmin başrollerinde, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü isimler yer alacak.
YASON BURNU ULUSLARARASI ARENADA
Christopher Nolan Art & Updates isimli X hesabı, filmin çekimlerinin bir bölümünün Yason Burnu yarımadasında yapılacağını duyurdu.
Bu gelişme, bölgenin uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağlayabilir. Filmin yayınlanmasının ardından, Ordu ve Yason Burnu’na turist akınının yaşanması bekleniyor.
Some scenes from Christopher Nolan's next film ‘THE ODYSSEY’ will be filmed at Yason Burnu, located in the Perşembe district of Ordu, Turkey. pic.twitter.com/bYAv3HATjb— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 13, 2025
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