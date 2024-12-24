Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin Homeros'un Odesa destanından uyarlama olacağı açıklandı.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:16

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve vizyon tarihi belli oldu.

Nolan'ın yeni filmi "Homeros'un Odesa destanı" olacak.

Destan Yunan kahramanı Odesa'nın ve onun Truva'nın düşmesinden sonra evine yaptığı dönüş yolculuğunu konu ediniyor.

On sene süren Truva Savaşı'ndan sonra Odesa evinin bulunduğu İthake’ye dönmesi bir on sene daha alır.

Universal Pictures'ın yaptığı açıklamaya göre Nolan'ın yeni filminin 'The Odyssey' ismiyle yayınlancağı belirtildi.

IMAX teknolojisiyle izleyiciyle buluşacak olan filmin, 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceği belirtildi.

OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Filmin başrolünde Matt Damon ve Tom Holland yer alırken kadroya Anne Hathaway ile Zendaya'nın da dahil olduğu açıklanmıştı.

Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Universal Pictures üstlenecek.


Etiketler: #Christopher Nolan

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