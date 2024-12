Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve vizyon tarihi belli oldu.

Nolan'ın yeni filmi "Homeros'un Odesa destanı" olacak.

Destan Yunan kahramanı Odesa'nın ve onun Truva'nın düşmesinden sonra evine yaptığı dönüş yolculuğunu konu ediniyor.

On sene süren Truva Savaşı'ndan sonra Odesa evinin bulunduğu İthake’ye dönmesi bir on sene daha alır.

Universal Pictures'ın yaptığı açıklamaya göre Nolan'ın yeni filminin 'The Odyssey' ismiyle yayınlancağı belirtildi.

IMAX teknolojisiyle izleyiciyle buluşacak olan filmin, 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceği belirtildi.

