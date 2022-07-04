Usta yönetmen Peter Brook hayatını kaybetti

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:57

Fotoğraf: Jacques Brinon/AP



Britanyalı ünlü sinema ve tiyatro yönetmeni Peter Brook, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Brook'un yayıncısı Nick Hern duyurdu. Açıklamada "Arkasında inanılmaz bir sanatsal miras bıraktı" denildi.

Haber Global'in aktardığına göre; iki kez Tony ödülü kazanan yönetmen yıllardır Fransa'da yaşıyordu.

1925 yılında Londra'da doğan Brook, Oxford Üniversitesi'ni bitirdikten sonra ilk prodüksiyonu Doctor Faustus'u Londra'da sahneledi. Kraliyet Operası'nda çalıştıktan sonra asıl ününü yakalayacağı Royal Shakespeare Company'ye geçti.

ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Burada birçok başarılı yapım sahneledi. Aralarında Laurence Oliver'ın oynadığı Titus Andronicus da vardı.

1966 yılında Peter Weiss'ın Marat and Sade'iyle, 1970 yılında ise William Shakespeare'ın A Midsummer Night's Dream'iyle 2 kez Tony ödülü kazandı.

Ayrıca Oliver, Emmy ve Uluslararası Emmy Ödülleri'ni de kazandı. 1970'lerde Paris'e taşındıktan sonra Uluslararası Tiyatro Araştırma Merkezi'ni kurdu. Kariyerinin devamında İspanya'dan Asturias, Japonya'dan Imperiale ödüllerini kazandı.

Brook, 2015 yılında hayatını kaybedene kadar Natasha Perry ile evliydi.