Oscar ödüllü ünlü yönetmen Paul Haggis'e cinsel taciz suçlaması

Dünyaca ünlü film yönetmeni Paul Haggis, İtalya'da bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Haggis, ABD'de iki tecavüz iki cinsel taciz vakasında suçlanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:48
Oscar ödüllü ünlü yönetmen Paul Haggis'e cinsel taciz suçlaması
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Oscar ve Emmy ödüllü yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Paul Haggis İtalya’da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından 69 yaşındaki Haggis, ‘ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır yaralama' suçlarından tutuklandı.

Haggis, En İyi Film Oscar’lı ‘Crash’in senaryo yazarı ve yapımcısı olarak tanınıyordu. Ayrıca, Daniel Craig’in başrolünde oynadığı James Bond filmi ‘Quantum of Solace’ın senaryosunu yazdı.

Soruşturma ayrıntılarına göre, kurban festival öncesinde Haggis ile birlikte kalıyordu. Haggis’in, bir süre önce tanıştığı genç kadını cinsel ilişkiye girmeye zorladığı öne sürüldü.

Savcılar, kadının yaşananlardan sonra hastaneye başvurmak durumunda kaldığını belirtti.

AVUKATI KONUŞTU

Yönetmenin avukatı Priya Chaudry, Haggis'in “tamamen masum” olduğunu belirtirken,  “İtalyan yasaları nedeniyle kanıtları tartışamam. Ancak Bay Haggis hakkındaki tüm suçlamaların kaldırılacağından eminim” dedi.

 


Paul Haggis cinsel taciz
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