Uykudan uyanır uyanmaz için! 3 günde 5 kilo verdiren içecek
Sabahları aç karna tüketilen bu doğal karışım, metabolizmayı hızlandırarak kısa sürede yağ yakımını destekliyor.
Sabahları vücudu uyandırmak, metabolizmayı harekete geçirmek ve yağ yakımını hızlandırmak ister misiniz? Sadece doğal malzemelerle hazırlanan bu içecek, kısa sürede kilo vermek isteyenler için adeta bir kurtarıcı!
MALZEMELER
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı taze limon suyu
- 1 çay kaşığı toz zencefil
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri karıştırın ve sabah uyandıktan hemen sonra, kahvaltıdan önce aç karna için. Bu karışım hem toksinlerin atılmasına yardımcı olur hem de metabolizmanızı adeta turbo hıza geçirir.
NASIL ETKİ EDER?
Zencefil, termojenik etkisiyle yağ yakımını hızlandırır.
Limon, sindirimi destekler ve karaciğerin yağ yakımına yardımcı olmasını sağlar.
Ilık su, mideyi uyarır ve sindirim sistemini güne hazırlar.
Düzenli kullanımda sadece 3 günde 5 kiloya kadar kilo kaybı mümkün olabilir. Elbette sağlıklı beslenme ve hareketle desteklendiğinde!
Etiketler: #doğal #zayıflama
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