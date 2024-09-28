Uykunuz sinyal veriyor olabilir! Sabahları huzursuz uyanmanın altında yatan tehlike
Demans sadece hafıza kaybıyla değil, sabahları yaşanan bazı belirtilerle de kendini gösterebilir. Erken uyarı işaretlerine dikkat ederek, yaşam kalitesini artıracak adımlar atmak mümkün.
Demans genellikle hafıza kaybıyla ilişkilendirilse de, sabahları fark edilebilecek bazı belirtiler hastalığın erken safhalarını gösterebilir. Sabah uyandığınızda yaşanan huzursuzluk veya uyku düzenindeki bozulmalar, bu hastalığın ilk sinyalleri olabilir. Erken teşhis, hastalığın etkilerini hafifletebilir ve geleceğe dair daha iyi plan yapma fırsatı sunar.
SABAH HUZURSUZLUĞU VE DEMANS ARASINDAKİ BAĞLANTI
Uluslararası Geriatrik Psikiyatri Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, demans hastalarının sabahları daha fazla huzursuzluk yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda, 60 yaş ve üzeri 110 demans hastasının davranışları incelenmiş ve sabah saatlerinde yaşanan agitasyonun, demansın günlük yaşamı etkileyen ilk belirtilerinden biri olabileceği görülmüştür. Sabahları artan huzursuzluk, kişinin günlük yaşam ritmini olumsuz etkileyebilir.
UYKU BOZUKLUKLARI VE DEMANS
Mayo Clinic’e göre, demans hastalarının önemli bir kısmı uyku-uyanıklık döngüsünde bozukluklar yaşamaktadır. Gece kaliteli uyuyamama, sabahları erken uyanma ve gündüz aşırı uyku hali, demansın erken safhalarındaki belirtilerden bazılarıdır. Kalitesiz gece uykusu, zamanla bilişsel bozuklukların artmasına ve kişinin günlük aktivitelerinde düşüşe yol açabilir.
DEMANSIN ARTIŞI VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ
Demans vakalarının artışı, bu hastalığa dair bilinçlenmeyi her zamankinden daha önemli kılıyor. 2024'te İngiltere'de yaklaşık bir milyon olan demans hastası sayısının, 2040 yılına kadar 1.4 milyona çıkacağı öngörülüyor. Uzmanlar, bu artışın daha uzun yaşam beklentisi ve demans hakkındaki farkındalığın artmasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Ancak demansa dair farkındalığın artması, erken teşhis ve önleyici önlemler alınması için büyük bir fırsat sunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- Her gün yaklaşık 230 bin TL püskürtüyor!
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- Başkent'in orta yeri... Öğrenciyi bu hale getirdiler!
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu