Uykunuz sinyal veriyor olabilir! Sabahları huzursuz uyanmanın altında yatan tehlike

Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:57

Güncelleme: 28.09.2024 - 10:57

Demans genellikle hafıza kaybıyla ilişkilendirilse de, sabahları fark edilebilecek bazı belirtiler hastalığın erken safhalarını gösterebilir. Sabah uyandığınızda yaşanan huzursuzluk veya uyku düzenindeki bozulmalar, bu hastalığın ilk sinyalleri olabilir. Erken teşhis, hastalığın etkilerini hafifletebilir ve geleceğe dair daha iyi plan yapma fırsatı sunar.

SABAH HUZURSUZLUĞU VE DEMANS ARASINDAKİ BAĞLANTI

Uluslararası Geriatrik Psikiyatri Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, demans hastalarının sabahları daha fazla huzursuzluk yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda, 60 yaş ve üzeri 110 demans hastasının davranışları incelenmiş ve sabah saatlerinde yaşanan agitasyonun, demansın günlük yaşamı etkileyen ilk belirtilerinden biri olabileceği görülmüştür. Sabahları artan huzursuzluk, kişinin günlük yaşam ritmini olumsuz etkileyebilir.

UYKU BOZUKLUKLARI VE DEMANS

Mayo Clinic’e göre, demans hastalarının önemli bir kısmı uyku-uyanıklık döngüsünde bozukluklar yaşamaktadır. Gece kaliteli uyuyamama, sabahları erken uyanma ve gündüz aşırı uyku hali, demansın erken safhalarındaki belirtilerden bazılarıdır. Kalitesiz gece uykusu, zamanla bilişsel bozuklukların artmasına ve kişinin günlük aktivitelerinde düşüşe yol açabilir.

DEMANSIN ARTIŞI VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Demans vakalarının artışı, bu hastalığa dair bilinçlenmeyi her zamankinden daha önemli kılıyor. 2024'te İngiltere'de yaklaşık bir milyon olan demans hastası sayısının, 2040 yılına kadar 1.4 milyona çıkacağı öngörülüyor. Uzmanlar, bu artışın daha uzun yaşam beklentisi ve demans hakkındaki farkındalığın artmasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Ancak demansa dair farkındalığın artması, erken teşhis ve önleyici önlemler alınması için büyük bir fırsat sunuyor.