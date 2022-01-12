Uykusuz'dan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman'ın sözlerine gönderme: 'Dua edin tutsun'
Mizah dergisi Uykusuz, yeni ekonomi modeli tutmazsa 'üzüleceğini' söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ardından; Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın, kur korumalı mevduat hesabı için söylediği 'Dua edin tutsun' açıklamasını kapağına taşıdı. Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM'de anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, ‘‘Dua edin tutsun” yorumunu yapmıştı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın kur korumalı mevduat hesabını anlatırken kullandığı ve sosyal medyada gündem olan "Dua edin tutsun" sözünü kapağına taşıdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kur korumalı mevduat hesabının dövizdeki yükselişi durdurup durdurmayacağı hakkındaki sorulara yanıt veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman "Gelişmekte olan ülke olarak, Türkiye için en büyük problem kurlardaki oynaklık" demişti.
Bakan Yardımcısı Zaman, yeni hesap türü için, "Bu üründe amacımız oynaklığı yok etmek. Oynaklığı nasıl yok edeceğiz? Şimdi, burada biraz da finansal davranış psikolojisi devreye giriyor. Oynaklığa neden olan bir yatırımcı tipi var. Biz bu yatırımcı tipine bu oynaklığı azaltabilmek için başka bir yer gösteriyoruz. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın" ifadesini kullanmıştı.
"DUA EDİN TUTSUN"
Mizah dergisi Uykusuz, Bakan Yardımcısı Zaman'ın gündem olan sözlerini bu haftaki kapağına taşıdı. Kapakta, kar yağması için dua eden bir çocuğa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman olarak resmedilen bir kişinin "Kar değil, ekonomi modeli" dediği görülüyor.
Uykusuz'un kapağı şu şekilde:
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