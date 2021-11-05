Uykusuz'dan 'zam' göndermeli kapak: Ateş yokken ne yapıyorduk?
Sene başından bu yana doğalgaza, elektriğe, akaryakıta zamlar Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak mizah dergisi Uykusuz, bitmek bilmeyen bu 'zam yağmurunu' bu haftaki kapağına taşıdı. Kapak, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede ilgi gördü.
Uluslararası fiyatlar ve dolar/TL kurundaki artışlar nedeniyle başlayan 'zam yağmuru' devam ediyor. Ekim ayını art arda gelen zamlarla bitiren Türkiye, kasım ayına da zam haberleriyle başladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ve büyükelçi krizinin de etkisiyle Türk lirasının değer kaybetmesi sonrası yükselen döviz kurları, özellikle doğal gaz ve yakıt fiyatlarını etkiledi.
'ATEŞ YOKKEN NE YAPIYORDUK?'
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına zamları taşıdı. Derginin kapağında "Biz ateş yokken n'apıyorduk acaba?" sorusuyla hükümete gönderme yapıldı.
Uykusuz'un bu haftaki kapağı şu şekilde:
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