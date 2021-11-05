Uykusuz'dan 'zam' göndermeli kapak: Ateş yokken ne yapıyorduk?

05 Kasım 2021 Cuma, 11:11

Uluslararası fiyatlar ve dolar/TL kurundaki artışlar nedeniyle başlayan 'zam yağmuru' devam ediyor. Ekim ayını art arda gelen zamlarla bitiren Türkiye, kasım ayına da zam haberleriyle başladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve büyükelçi krizinin de etkisiyle Türk lirasının değer kaybetmesi sonrası yükselen döviz kurları, özellikle doğal gaz ve yakıt fiyatlarını etkiledi.

'ATEŞ YOKKEN NE YAPIYORDUK?'

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına zamları taşıdı. Derginin kapağında "Biz ateş yokken n'apıyorduk acaba?" sorusuyla hükümete gönderme yapıldı.

Uykusuz'un bu haftaki kapağı şu şekilde: