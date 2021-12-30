Uykusuz’dan 2021 yılını özetleyen kapak

Uykusuz dergisi, 2021 yılına veda ederken sene boyunca Türkiye'de konuşulan olayları resmetti.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 08:11
Uykusuz’dan 2021 yılını özetleyen kapak
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, 2021 yılına veda ederken sene boyunca Türkiye'de konuşulan olayları resmetti. Dergi, ‘bitirdin bizi 2021’ notunu düştü.

Derginin 2021 son kapağı şöyle…



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