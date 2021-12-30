Uykusuz’dan 2021 yılını özetleyen kapak
Uykusuz dergisi, 2021 yılına veda ederken sene boyunca Türkiye'de konuşulan olayları resmetti.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, 2021 yılına veda ederken sene boyunca Türkiye'de konuşulan olayları resmetti. Dergi, ‘bitirdin bizi 2021’ notunu düştü.
Derginin 2021 son kapağı şöyle…
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