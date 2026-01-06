Uykusuzluğun sebebi sadece stres olmayabilir: İklim değişikliği uyku düzenini nasıl etkiliyor?

Son yıllarda pek çok kişi geceleri uykuya dalmakta zorlandığını, sık sık uyandığını ya da sabahları yorgun kalktığını söylüyor. Bu durum çoğu zaman stres, beslenme veya teknoloji kullanımıyla açıklansa da gözden kaçan önemli bir etken daha var: iklim değişikliği. Küresel ısınma, artan gece sıcaklıkları, ani hava değişimleri ve çevresel stres faktörleri, biyolojik saatimizi doğrudan etkileyerek uyku düzenini bozuyor. Peki, iklim değişikliği uykumuzu nasıl etkiliyor? İşte, uyku düzeni ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYKU ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

İnsan vücudu uykuya geçişte çevresel koşullara oldukça duyarlıdır. Özellikle sıcaklık, ışık ve nem gibi faktörler melatonin hormonunun salgılanmasını doğrudan etkiler. İklim değişikliğiyle birlikte bu dengeler bozulmakta, uyku kalitesi düşmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYKU DÜZENİNİ NASIL ETKİLİYOR?

1. Artan gece sıcaklıkları uyku kalitesini düşürüyor

Küresel ısınma nedeniyle geceler artık daha sıcak geçiyor. Oysa sağlıklı bir uyku için ideal ortam sıcaklığı 18–22 derece aralığında olmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar uykuya dalmayı zorlaştırır

Derin uyku süresi kısalır

Gece terlemeleri ve sık uyanmalar artar

Araştırmalar, sıcak gecelerin özellikle REM uykusunu olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

2. Mevsimlerin kayması biyolojik saati şaşırtıyor

İklim değişikliği mevsim döngülerini de etkiliyor. Sonbaharın uzaması, kışın geç gelmesi veya bahar aylarının düzensizleşmesi, sirkadiyen ritmin bozulmasına yol açıyor.

Uyku saatlerinde düzensizlik

Sabahları uyanmada zorluk

Gün boyu halsizlik ve dikkat dağınıklığı

Bu durum özellikle çocuklar, yaşlılar ve vardiyalı çalışanlar için daha büyük bir risk oluşturuyor.

3. Aşırı hava olayları ve psikolojik etki

Sel, fırtına, sıcak hava dalgaları ve yangınlar gibi aşırı hava olayları yalnızca fiziksel değil, psikolojik stres de yaratıyor.

Kaygı ve belirsizlik hissi

Gece boyunca tetikte olma hali

Uyku bölünmeleri ve kabuslar

İklim kaynaklı çevresel stres, uyku bozukluklarının artmasına neden olabiliyor.

4. Hava kirliliği ve solunum problemleri

İklim değişikliğiyle birlikte artan hava kirliliği, özellikle gece uykusunda solunum sorunlarını tetikliyor.

Burun tıkanıklığı

Astım ve alerjik reaksiyonlar

Horlama ve uyku apnesi riskinde artış

Bu durum kesintisiz uyku süresini önemli ölçüde azaltıyor.

5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI UYKU SORUNLARI KİMLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR?

Bazı gruplar iklim değişikliğinin uyku üzerindeki etkilerini daha yoğun yaşıyor:

Yaşlı bireyler

Kronik hastalığı olanlar

Çocuklar

Büyük şehirlerde yaşayanlar

Gece vardiyasında çalışanlar

Bu gruplarda uyku bozuklukları daha sık görülüyor.

UYKU KALİTESİNİ KORUMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

İklim değişikliğinin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da uyku kalitesini korumak için bazı önlemler alınabilir: