Uykusuzlukla mücadelede ezber bozan araştırma: 20 dakikalık egzersiz 90 dakikalık uykuya denk

Uyku sorunu yaşayan ve gün içinde yorgunlukla mücadele edenler için bilim dünyasından şaşırtıcı bir haber geldi. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, uykusuzluğun zihinsel performans üzerindeki olumsuz etkilerini gidermede 20 dakikalık kısa bir egzersizin, uzun bir şekerleme kadar faydalı olabileceğini tespit etti.

30 SAAT UYKUSUZ KALAN DENEKLER İNCELEDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen araştırmada, 30 saat boyunca uyanık tutulan 54 sağlıklı genç yetişkin üç farklı gruba ayrıldı:

Birinci Grup: 20 dakika boyunca bisiklet sürdü.

İkinci Grup: 90 dakika boyunca uyudu.

Kontrol Grubu: Ne egzersiz yaptı ne de uyudu.

Katılımcılara uygulanan hafıza testleri sonucunda, sadece 20 dakika egzersiz yapan grubun, yetersiz uykunun yol açtığı hafıza kaybıyla mücadelede 90 dakika uyuyan grupla aynı başarı oranını yakaladığı görüldü. Araştırmada en kötü performansı ise yüzde 22'lik kayıpla hiçbir şey yapmayan kontrol grubu sergiledi.

BEYNİ FARKLI ŞEKİLLERDE DESTEKLİYOR

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Madhura Lotlikar, egzersizin herkesin erişebileceği ucuz ve pratik bir yöntem olduğunu belirterek, özellikle vardiyalı çalışanlar ve yoğun iş temposunda kestirmeye zamanı olmayanlar için bu yöntemin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Çalışmada, uykunun beynin şarj olmasını sağlayarak yeni bilgileri özümsemesine yardım ettiği, egzersizin ise beynin eldeki mevcut kaynakları çok daha verimli kullanmasını sağladığı kaydedildi. Araştırmacılar, 30 ila 60 dakikalık kısa şekerlemelerin ise beklenenin aksine zihinsel iyileşmeye belirgin bir katkı sağlamadığını ifade etti.