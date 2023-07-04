Uzağa bakarken 'çift görme' önemli hastalıkların belirtisi olabilir

Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 07:00

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, uzağa bakarken çift görme, bilimsel adıyla ’diplopi’ hakkında önemli bilgiler aktardı.

Çağatay, birçok kişi tarafından yaşanabilen ve genellikle geçici bir durum olan çift görmenin, ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini, tıbbi yardım gerektirebileceğini, bu nedenle ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

EN SIK NEDENİ GÖZDE KAYMA VE ŞAŞILIK

Çift görmenin en sık nedeninin gözde kayma ve şaşılık olduğunu ifade eden Dr. Çağatay, “İçe kaymanın uzağa bakışta arttığı durumlarda çift görme yıllar içinde artar. Hastalarımız en sık olarak yollarda şeritlerin iç içe geçtiğini ifade etmektedir” dedi.

Çift görmenin travma ve bazı ilaçlara bağlı yan etki şeklinde geçici olarak da ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Çağatay, “Örneğin; son yıllarda botoks uygulamaları sonrasında hastalar, geçici çift görme sorunları ile başvuruyor. Buradaki çift görme tipik olarak yan bakışlarda ortaya çıkıyor. Diğer önemli ve sık karşılaştığımız çift görme sebepleri beyin ve beyin damarlarında bağlı hastalıklardır. Unutulmaması gereken en önemli şey; yeni ortaya çıkan tüm çift görme sorunları ihmal edilmeden acil olarak tıbbi inceleme ve araştırma gerekir” şeklinde konuştu.

Çift görmeye neden olan bazı sorunların nörolojik olduğuna değinen Dr. Çağatay, “İnme, beyin tümörü, beyin damarlarında anevrizma, multipl skleroz gibi hastalıklar uzağa bakarken çift görme problemine yol açabilir” şeklinde bilgi verdi.

DETAYLI GÖZ MUAYENESI ÖNEMLİ

Uzağa bakarken çift görme problemi yaşayan kişilerin bir göz doktoruna başvurmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Detaylı bir göz muayenesi ile kayma açılarının uzak-yakın ve yan bakışlarda ölçümü ile varsa şaşılık problemi tespit edilir; ayrıca binokuler görme testleri dediğimiz çift görme testleri ile de şaşılık teşhisi doğrulanabilir. Eğer bir problem tespit edilmezse, daha detaylı nörolojik muayenelerle altta yatan sebep araştırılabilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şöyle devam etti:

“Çift görme durumu genellikle tedavi edilebilirdir; ancak tedavi yöntemi, sorunun kaynağına bağlıdır. Varsa altta yatan sorunun çözümü çok önemlidir. Ayrıca çift görmeyi kontrol altına alan prizmatik gözlükler, nörotoksin uygulamaları ve göz kasları üzerine uygulanacak cerrahi girişimler ile çift görme giderilebilir. Sonuç olarak, uzağa bakarken çift görme sorunu yaşamanız durumunda, bu durumu göz ardı etmemeli ve bir sağlık profesyonelinden yardım almalısınız. Bu, hem yaşam konforunuzun hem de genel sağlığınızın korunmasına yardımcı olacaktır.”