Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi dizi hayranlarının gündeminde yer alıyor. Peki, Uzak Şehir 2. sezon tarihi belli mi? Uzak Şehir yeni sezon ne zaman?

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon için çekimlerinin geçtiğimiz günlerde başladığı Uzak Şehir'in yeni sezonu 15 Eylül'de başlayacak. 15 Eylül 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölüm ile Alya ve Cihan'ın ilişkisinin boyut atlayıp atlamayacağı belli olacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsmıştı. Sadakat, bir kez daha evlat acısıyla sınanmıştı. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkmıştı. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını acı sözlerle ifade etmişti. Nare ve Şahin ise önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar vermişti. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirmiş miydi?