'Uzak Şehir'de sezon finali öncesi sürpriz veda!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:33

Güncelleme: 11.05.2025 - 17:33

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ederken, sezon finali tarihi ve beklenmedik bir ayrılık haberi gündeme geldi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizi, 2 Haziran’da yayınlanacak olan 28. bölümüyle sezon finali yapacak.

Dizinin ikinci sezonuna güçlü bir geçiş yapması beklenirken, izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. Dizide Alya karakterinin annesi Fikriye’ye hayat veren usta oyuncu Nursel Köse, hikâyenin gidişatı gereği sezon sonu beklenmeden projeye veda ediyor.

Daha önce sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşulan Köse’nin ayrılığı, flashback sahneleriyle dizide tansiyonu artıracak şekilde işlenecek. Ayrıca, dizinin dikkat çeken karakterlerinden Kaya ve Zerrin’in hikâyesinde de sürpriz gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi.