Yayınlanma: 10.05.2025 - 20:28

Güncelleme: 10.05.2025 - 20:28

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir dizisinin sezon finalinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir sezon finali ne zaman? Uzak Şehir ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANMAYA BAŞLADI?

Uzak Şehir dizisinin 11 Kasım 2024'te ilk bölümü ile ekranlara geldi.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Uzak Şehir dizisi 2 Haziran'da ekranlara gelecek olan bölümü ile ekranlara veda edecek.

UZAK ŞEHİR KAÇINCI BÖLÜMÜ İLE FİNAL YAPACAK?

Uzak Şehir dizisi 28. bölümü ile sezon finali yapacak.