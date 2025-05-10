Yayınlanma: 10.05.2025 - 23:19

Güncelleme: 10.05.2025 - 23:19

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi yıldız isimleri buluşturan Uzak Şehir dizisinin 26. bölümünde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Uzak Şehir'de geçen hafta ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Boran’ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel’le Halis’in tepesine çöker.

Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur.

Cihan cezaevinden çıktığında Alya’nın yanında olup onu Sadakat’e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya’yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine’ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora’ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya’yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan’a tek şeyi düşündürür; Boran’ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya’nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Cihan’ın Fikriye ile Halis’in görüşmesinin peşine düşmesi Boran’ın cinayete kurban gittiğini gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Alya Boran’ın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan, hem Cihan Deniz’i korumak için, hem de ağabeyinin intikamını almak için Boran’ın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar. Halis’in Fikriye’ye telefonda söyledikleri Cihan’la Alya’nın kafasını karıştırırken Fikriye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir.

Özkan’ın sağlık durumu Nare’yi vicdan azabına sokarken, Şahin’le de aralarında aşılamayacak bir engel oluşturur. Nare’nin Özkan’a verdiği sözle kendine yeni bir pranga vururken verdiği kararın yıkımı da aşkı kadar büyük olur.

Fikriye’nin yaptıklarını öğrenen Sadakat ise Boran’ın ölümünde Alya’nın da parmağı olduğuna inanır. Yapılan bu ihaneti asla kabul etmeyen Sadakat, Alya’yı konaktan gitmeye zorlar. Cihan ise Alya’nın suçsuz olduğuna inandığından, asıl suçluyu bulmak için Halis’i konuşturmaya karar verir. Attığı adımların sonunda kendini cezaevine sokan Cihan, oradan gerçekleri öğrenmeden çıkmamaya ant içer.