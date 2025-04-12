Uzayda enerji devrimi: Ay tozundan Güneş paneli yapılabilir

Yayınlanma: 12.04.2025 - 13:58

Güncelleme: 12.04.2025 - 13:58

Ay’da kurulacak üslerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan enerji, gelecekte doğrudan Ay tozundan üretilebilir. Almanya’daki Potsdam Üniversitesi’nden Felix Lang ve ekibi, Ay toprağının sentetik bir versiyonunu kullanarak çalışan güneş panelleri geliştirdi.

AY TOZUNDAN GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİ

Ekip, Ay yüzeyini kaplayan gevşek taş ve toz tabakası olan regolitin sentetik bir versiyonunu eriterek “moonglass” adı verilen bir cam elde etti. Bu cam, kurşun, iyot ve brom içeren halid perovskit kristalleriyle kaplandı. Böylece ilk defa moonglass tabanlı bir güneş hücresi çalıştırılmış oldu. Panellerin şu anki verimliliği %12 civarında; bu, geleneksel perovskit panellerin %26’ya ulaşan verimliliğinin altında olsa da, geliştirmelerle aynı seviyeye çıkarılabileceği öngörülüyor.

UZAYDA HAFİFLİK AVANTAJI

Perovskit malzemelerin çok ince kullanılabilmesi, özellikle uzayda taşıma yükünü azaltması açısından büyük avantaj sağlıyor. Araştırmaya göre, 400 metrekarelik bir güneş paneli için yalnızca 1 kilogram perovskit yeterli oluyor. Bu da enerji verimliliği açısından etkileyici bir gelişme.

AY ÜSSÜ İÇİN GENİŞ KULLANIM ALANI

Geliştirilen teknoloji yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil. Elde edilen moonglass ile Ay’da fayans gibi başka yapısal malzemelerin de üretilebileceği belirtiliyor. Ancak regolitin kazılması ve hücrelerin ağlar hâlinde birleştirilmesi gibi teknolojik engellerin aşılması gerekiyor.