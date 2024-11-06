Üzerine misina dolanan flamingoyu balıkçılar kurtardı

İzmir'de, tekne ile açılan balıkçılar, üzerine misina ipi dolanan flamingoyu kurtardı.

Üzerine misina dolanan flamingoyu balıkçılar kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 23:11

İzmir Körfezi'nde bulunan Sasalı Kuş Cenneti yakınlarında sabah saatlerinde 'Berlin' isimli tekneyle açılan balıkçılar Murat Değişmez, Tolgacan Pusat ve Davood Mohammadi, üzerine misina ipi dolanmış bin flamingoyu fark etti. 

Uçamayan flamingoyu tekneye alan balıkçılar, üzerine dolanan misinadan kurtarıp, tekrar denize bıraktı. 


Etiketler: #İzmir #flamingo

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