Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:25

Uzi'nin hayatı ve kariyeri müzikseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi ile sorun yaşayan Uzi'nin kim olduğu merak edildi. Peki, Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzi'nin gerçek adı ne? Uzi şarkıları neler?

UZİ KİMDİR?

Utku Cihan Yalçınkaya, 30 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkılarında sokak kültürünü çokça yansıtır. Çoğu şarkısında doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’den bahseder. Rap müziğe "Acil" adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayınladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil[1] adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "2021 Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır. 2022 yılında ''EL CHAVO'' Albümünü yayınlamıştır.

2022 yılının sonunda Spotify üzerinden Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı olması ile birlikte, EL CHAVO ve Kan ile en çok dinlenen ilk iki albümün de sahibi olmuştur.Bu rekorların ardından Türkiye'nin en önemli ödül törenlerinden biri olan Altın Kelebek'de ödül alamamasına tepki gösterdi.

UZİ'NİN GERÇEK ADI NEDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.

UZİ'NİN ALBÜMLERİ NELERDİR?

2019 Output Nr.1

2019 Favela

2021 Kan