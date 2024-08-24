Yeni anayasa aldatmacası

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Şahsım Devleti iflas etti:

Neden iflas etti?

Çünkü Erdoğan/AKP iktidarı bütün istediği yetkileri aldı!

Yürütme ellerinde.

Yasama ellerinde.

Yargı ellerinde.

Ve bütün yetkileri tek kişinin elinde topladıkları halde...

Ya da daha doğru bir deyişle:

Bütün yetkileri tek kişinin elinde topladıkları için.

“Şahsım Devleti Rejimi” iflas etti!

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Şimdi bu iflası, “Yeni Anayasa” tartışmaları ile hem örtbas etmek istiyorlar...

Hem de sanki Anayasa’yı değiştirerek ülkeyi bu iflastan kurtarabilirlermiş gibi bir izlenim yaratmak niyetindeler.

Oysa 22 yılda, ne istedilerse aldılar.

Mevcut Anayasa doğrudan doğruya onların eseri!

Şimdi kendi ürettikleri ucube Anayasa ile her şeye hâkim oldukları “Şahsım Devleti Rejimi”ni, daha da koyulaştırmak ve iktidarlarını uzatmak arzusundalar.

Ve bunu kendi tabanlarına umut diye aşılamaya çalışıyorlar!

Çünkü artık kurdukları rejimin iflas ettiğini, yolun sonuna geldiklerini kendileri de görüyor!

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Sakın son günlerde ortaya çıkan ve yalanlanan “Mehmet Şimşek istifa etti” dedikodularının hızına kapılıp “iflas” sözcüğünü sadece mali ve ekonomik anlamda kullandığımı sanmayınız sevgili ve değerli okurlarım:

Ülkenin mali ve ekonomik olarak da iflas ettiği bir gerçek.

Ama benim burada bahsettiğim “iflas”, “Şahsım Devleti Rejimi”nin toptan iflası!

“Şahsım Devleti Rejimi” bir devletten beklenen görevlerin hiçbirini yapamıyor artık:

Vatandaşın can ve mal güvenliği kalmadı.

Ülkemizdeki ulusal ve uluslararası çeteler bu rejimde öylesine çoğaldılar ki çökertile çökertile bitirilemiyorlar.

Uyuşturucu sorunu, başa çıkılamaz boyutlara ulaşıyor.

Neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor, bir çocuk kayboluyor.

İnsanlar apartmandaki komşu veya trafik kavgasında bile birbirlerini öldürüyor.

Terör örgütü gerekçesiyle şirketlere, deprem gerekçesiyle halkın tapulu mallarına el konuyor.

Adaletin sadece zengine ve siyasete çalıştığı iddiaları ayyuka çıktı.

Yolsuzluk ve yağma, kentleri, köyleri, kıyıları, doğayı, tahrip edecek düzeyde yaygınlaştı ve derinleşti.

Başta emekliler, sabit ve dar gelirliler olmak kaydıyla insanlar aç.

Gençlerin gelecekten umutları kalmadı.

Doktorlar ve yetişmiş meslek mensupları ülkeyi terk ediyorlar.

Sağlık hizmetleri yetersiz, sadece parası olan yeterli sağlık hizmeti alabiliyor.

Eğitim tarikatlarla işbirliği halinde, tam bir gerilemeye kurban edildi; çocuklarımız, geçersiz Ortaçağ bilgileriyle donatılarak, küresel rekabet karşısında çaresiz bırakılıyor.

Ortadoğu’dan ve Afganistan’dan gelen kaçak sığınmacılara tanınan haklar vatandaşlara tanınmıyor.

Ülkenin vatandaşlığı satılığa çıktı hem de ucuza.

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Sevgili ve değerli okurlarım, yukarıdaki listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Ben hemen aklıma gelen, kamuoyuna yansıyan, ortalıkta herkesin gördüğü, bildiği, yaşadığı ve artık bıktığı, müzminleşen sorunları sıraladım.

Sonuç olarak bu iktidar yeni bir Anayasa filan yapamaz:

Çünkü:

1) Yaptıkları yapacaklarının güvencesidir; yaptıkları ortada; ülkeyi, devleti, rejimi iflas ettirdiler.

2) Yeni bir Anayasa ancak meşru bir iktidar tarafından yapılabilir oysa bu iktidar, kendi oluşturdukları mevcut Anayasa’ya göre de siyasal gelenek ve göreneklere göre de meşruiyetini yitirmiştir.

3) Yeni Anayasa ancak toplumu temsil eden bir iktidar tarafından yapılabilir oysa bu iktidar son yerel seçimlerin de gösterdiği gibi, toplumu temsil etme özelliğini yitirmiştir.

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Yeni Anayasa tartışması bir aldatmacadır:

Görüyorum ki CHP, daha baştan bu aldatmacaya karşı olumsuz bir tavır belirleyerek bu tuzağa düşmeyeceğini açıklamıştır.

Dilerim bu tavrını kararlılıkla sürdürür!