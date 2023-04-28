Uzmanı 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyardı: 'Yılda en az 1 kez check up'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 07:00

2017 yılında yüzde 8.5 olan Türkiye’deki yaşlı nüfus oranı 2022’de yüzde 9.9’a yükselmişti. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oran ile birlikte yüzde 9.8’lik dünya ortalamasının üzerine çıkıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geriatri bölümünde 65 yaş ve üstü hastaların randevusuz başvuruda bulanabilme imkanının sağlandığını dile getiren Uzman Dr. Gül İspirli, vatandaşı check up konusunda uyardı.

"YANLIŞ TEŞHİSLER KONULABİLİYOR"

Geriatri bölümüne yaşlıların kronik rahatsızlıkları için de başvurabildiğini söyleyen İspir, “Geriatri bölümünde 65 yaş ve üstü hastalarımızı kabul ediyoruz. Hastalarımız randevusuz da başvurabilir. Hastalarımız tansiyon, kolesterol, guatr gibi hastalıklar için aynı zamanda bize de başvurabilir. Bu yaşlarda hastalıkların belirtileri daha farklı olabiliyor. Bu yüzden tanılarda bazen gecikmeler ya da yanlış teşhisler konulabiliyor. Bu hastaları polikliniğimizde değerlendirebiliriz” dedi.

"TEKRAR DEĞERLENDİRMEMIZ GEREKİYOR"

İspir, “2022 yılının TÜİK verilerine göre Türkiye’de 65 yaş ve üstü oranı yüzde 14,5, Güneydoğu bölgesinde bu oran yaklaşık yüzde 12’lerde olduğunu tahmin ediyorum. Doğu ve Güneydoğu tarafında yaşlılarımız hastanelerdeki geriatri bölümüne daha az başvuruyor. Bazen hastaya şeker ya da tansiyon ilacı çıkmış ve bu sürekli yenilenebiliyor. Ama hastanın şeker ve tansiyonu kontrol altında değil. Bu yüzden hastanın yeni tetkiklerini yapıp, kullanmakta olduğu ilaçların kendisine uygun olup olmadığını tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bölgemizde bu sebepten ötürü hastanemize başvuru oranı daha düşüktür. Hastanın şikayeti olmadıkça ilaçlarına devam ediyor olup, kontrollerini aksatmaları söz konusu olabiliyor. Yaşlıların muhakkak şikayetleri olmasa dahi yılda en az 1 kez check up (sağlık taraması) yapması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.