Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı Cumhuriyet TV'de değerlendirdi: 'Sadullah Ergin tercihi CHP seçmenini...'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:30

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:35

Genel seçimlere çok az bir süre kaldı. Günlerdir tartışılan milletvekili listeleri kesinleşti. Siyasi partiler, milletvekili listelerini 9 Nisan günü YSK'ye teslim etti. Listelerde yer alan bazı isimler tartışmalara sebep oldu.

AKP, DSP lideri Önder Aksakal, DSP’li Hasan Erçelebi ve Ejder Onursal’ı aday gösterdi. Erçelebi ve Onursal'ın Ankara 1 ve 2. bölgelerde seçilme olasılıkları düşük olan 9. sıralara konması dikkat çekti.

"DSP'NİN KAZANDIĞI BİR ŞEY YOK"

Yaşlı DSP'nin AKP ile ittifak hamlesini şu sözlerle değerlendirdi:

"DSP açısından kazanılan pek bir şey yok. Şu soruyu sormak lazım: Acaba artık DSP diye bir parti var mı? DSP bir zamanlar Ecevit'in partisiyken bu ülkede iktidar olmayı başarmıştı. Önce 2001 Krizi, ardından Ecevit'in yaşamını yitirmesiyle DSP giderek küçüldü. Bu ucube seçim sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi yüzde 30-40 oy alan partiyi, yüzde 1 oy alan partiyle ittifaka itiyor. Önder Aksakal yüksek ihtimalle milletvekilliğini garantilemiş oldu. Diğer iki ismin aday gösterildikleri yer itibariyle seçilme ihtimalleri düşük. Buradan kazançlı çıkan, bu tür partileri kendi arpalıkları gibi kullanan, diğer partilerle anlaşarak kendilerinin aday gösterilmesini sağlayan parti liderleridir."

"GEZİ'NİN SAHİPLENİLMESİ AÇISINDAN CAN ATALAY'IN ADAYLIĞI ÖNEMLİDİR"

Yaşlı, TİP Milletvekili Barış Atay'ın Hatay'da milletvekili sırasını Can Atalay'a bırakmasına ilişkin, "Can Atalay kendisini tanıyanlar açısından önemli bir isimdir. Bütün hak mücadelelerinin içinde yer almış, o insanlara hukuki yardımda bulunmuş bir aydındır. Gezi sürecinde öne çıkan isimlerdendi. Yaklaşık bir yıldır cezaevinde. Gezi'nin sahiplenilmesi açısından, Can Atalay'ın aday yapılması önemlidir. Ancak listeler hazırlanırken, Barış Atay böyle bir fedakarlık yapmadan da aday gösterilebilir miydi diye sormak gerekiyor. Elbette Barış atay'ın yaptığı fedakarlığı takdir etmek gerekir. Eğer 14 Mayıs günü AKP kaybederse cezaevinde haksız yere tutulan kişiler bir an önce salınacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP HÜDAPAR'I MECLİSE TAŞIYOR

Öte yandan AKP listelerinde yer alan dört HÜDAPAR'lı isim de tepkilere sebep oldu. HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. bölge 4. sıradan, Genel Sekreter Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıradan, Sözcü Serkan Ramanlı, Batman 2. sıradan, GİK üyesi Faruk Dinç, Mersin 4. sıradan aday yapıldı.

Yaşlı, AKP listelerinde kendilerine yer bulan HÜDAPAR'lılara dair, "Mersin ve Antep'te seçilme ihtimalleri çok zayıf. Batman'da ihtimal biraz daha yüksek. Batman zaten Hizbullah'ın kurulduğu yerdir, Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun memleketidir. Zekeriya Yapıcıoğlu ise gösterildiği yer itibariyle meclise girecek gibi görünüyor. Hizbullah'ın legal ayağı olan HÜDAPAR da önümüzdeki dönemde bir milletvekili ile mecliste temsil edilecek gibi görünüyor. Bu ucube seçim sistemi inanılmaz ittifakları beraberinde getirdi. Umuyorumki 14 Mayıs'tan sonra parlementer sisteme dönüş kapısı aralanabilir" dedi.

"SADULLAH ERGİN TERCİHİ CHP SEÇMENİNİ..."

CHP listelerinde yer alan Sadullah Ergin ismi eleştirilere sebep olmuştu. Yaşlı gelen tepkilere ilişkin, "Millet İttifakı ortak liste ile seçime girerek mecliste sayısal üstünlüğü sağlamak adına bir hamle yaptı. Ancak nasıl ki Hizbullah'ın siyasi temsilcisi olan HÜDAPAR'lı isimlere tepki göstermeye hakkımız varsa ki göstermeliyiz, ittifakı kabul etmekle birlikte, aday gösterilen isimlerle ilgili daha hassas davranılmasını talep etme hakkımız var. Dolayısıyla Sadullah Ergin ya da daha önce Emine Erdoğan'a özel kalem müdürlüğü yapmış ve AKP ile bağlantıları bilinen isimlere listelerde yer verilmesine, muhalif seçmen elbette tepki gösterecek. Daha temiz ve düzgün isimler bulunabilirdi. Sadullah Ergin tercihi aday gösterilen bölgede, seçmeni CHP dışında sol bir partiye yönlendirebilir, bunu yapmakta da haklıdır" yorumunda bulundu.

Yaşlı, "Türkiye'de halkımız örgütlü mücadeleyi, sokağı, eylemi pek sevmez. 12 Eylül sonrası korkutulmuştur çünkü. Ancak 5-6 senede bir gider oyunu kullanır, bunu da ihmal etmez. Genelde barajı geçebileceğini düşündüğü partilere oy verir. Milletvekili listelerine genelde bakmaz, bizde seçmen davranışını belirleyen hangi siyasi parti olduğudur. Listelere bakan çok küçük bir azınlık, hatta insanlar bölgesindeki milletvekilinin kim olduğunu bilmiyor bile olabilir" şeklinde konuştu.