Yaşlılara 'robot' arkadaş

Yayınlanma: 14.04.2023 - 05:14

Güncelleme: 14.04.2023 - 05:14

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Onur Okutur (24), yaşlı bireylerin hem sağlığını koruyacak hem de yalnızlık hissine kapılmasını önleyecek “Maya” isimli robot tasarladı. 30 santimetre boyundaki Maya, bileğe takılan akıllı saat yardımıyla kişinin nabzını, tansiyonunu, kan basıncını ya da vücut ısısını ölçecek, değişimleri anında belirleyecek. Yaşlı bireyin yakınları ya da doktoru, Maya’nın saniye saniye topladığı bu verileri, cep telefonundan istediği zaman görebilecek. Maya, kişinin sağlık verileriyle ilgili ani bir değişim fark ettiğinde kendisine kaydedilen cep telefonlarına hemen bildirim yapacak. Maya, evde perdelerin açılıp kapanması, evin ısısının ayarlanması, uyanma ve yatma saatlerinin hatırlatılması gibi günlük işleri de düzenli olarak yaşlılara hatırlatacak. Maya, cep telefonu elde olmasa da sözlü komutla başka bir kişiyi arayabilecek, böylece yaşlıların cep telefonunu her an yanında taşımasına da gerek kalmayacak.

YAŞLILARLA İLETİŞİM DE KURACAK

Maya’ya ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Okutur, tasarladığı robotun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Okutur, “Amacımız, yalnız yaşayan yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak, onlara güvenli ve huzurlu bir ortamı sağlamak. Maya, yaşlılarımıza sağlıkları ile ilgili konularda yardımcı olurken, yakınları ile rahat iletişim kurmalarına da zemin hazırlıyor. Maya, akıllı saat sistemi sayesinde kan basıncını ölçerek kaydediyor. Buna ek olarak yaşlıların ilaçlarını hangi saatte alması gerektiğini hatırlatıyor. Nabız, tansiyon ya da vücut ısısında ani bir değişim olması durumunda, Maya’nın acil uyarı bildirimi devreye girecek. Maya, ‘Yaşlımızdan haber alamadım’ ya da ‘Acaba şu anda sağlık durumu nasıl?’ diye endişe edenlere büyük kolaylık sağlayacak” dedi.