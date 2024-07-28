Uzmanı açıkladı: Air fryerlar ne sıklıkla ve nasıl temizlenmeli?

Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:39

Güncelleme: 28.07.2024 - 14:39

Birçok kişi hava fritözlerini her gün kullanıyor, sonuçta çoğu yiyeceği hızlı pişiren ve fırınlardan daha verimli çalışan bu yeni teknoloji son zamanlarda oldukça popülerleşti.

Hava fritözlerinde yiyecekler pişirilirken ısının hızla dolaştırılması yöntemi kullanılıyor, bu nedenle kızarmış patatesler güzel ve çıtır çıtır çıksa da aslında hiç kızartılmıyorlar.

Zararlı yağlardan kaçınmak için air fryerlar oldukça düzenli olarak kullanılıyor, hatta kesinlikle pişirilmemesi gereken bazı yiyecekler bile pişiriliyor.

İNGİLİZLERİN YÜZDE 32’Sİ HER KULLANIMDA TEMİZLEMİYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, kullanıcıların yüzde 32'sinin hava fritözlerini yeterince temizlemediği ortaya çıktı. Air fryer'ların her kullanımdan sonra temizlenmesi gerektiği halde, kullanıcıların büyük bir kısmının bunu yapmadığı Expert Reviews tarafından yapılan anketle anlaşılmış oldu.

Anket sonuçlarına göre, yaşları 55'in üzerinde olan kullanıcılar, air fryer'larını daha sık temizliyor ve özellikle kadınların her kullanımdan sonra temizleme oranlarının yüzde 10 daha fazla olduğu görüldü.

Uzmanlar tarafından paylaşılan, hava fritözünün sağlam kalmasına yardımcı olacak birkaç öneri bulunuyor. Öncelikle, sepetin korunması için bir astar kullanılması öneriliyor, ayrıca air fryer'ın aşırı doldurulmaması ve tuzun yalnızca yiyecekler air fryer'dan çıktıktan sonra eklenmesi gerektiği bilidiriliyor.

”HER KULLANIMDA TEMİZLEYİN”

Expert Reviews'dan hava fritözü uzmanı Danielle Amato, şu uyarılarda bulundu:

"Her kullanımdan sonra air fryer'ın ve parçalarının temizlenmesi öneriliyor. Her kullanımdan sonra sepetinizde küçük kırıntılar, yağ ve genel kir birikiyor ve bazen air fryer'ın koyu renkli iç kısımlarında fark edilmesi zor olabiliyor. Sepet veya tabak basit bir pişirme işleminden sonra temiz görünse de temizlenmeden birden fazla kullanım kirin pişmesine ya da yanmasına neden olarak gelecekteki temizlikleri zorlaştırabilir, yemeğin lezzetini olumsuz etkileyebilir ve hatta air fryer'ın yapışmaz kaplamasına zarar verebilir."

FRİTÖZE ZARAR VERMEYİN

Dr. Karan Rajan, sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşımında, air fryer'ların polifloroalkil maddeler (PFAS) adı verilen bir maddeyle kaplandığını açıkladı.

PFAS, gıda ambalajlarında, tuvalet malzemelerinde, yapışmaz pişirme kaplarında ve halılarda kullanılan bir grup kimyasaldır.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, PFAS'ın sağlık açısından endişe verici olma ihtimali olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni, 'kolayca çözünmeden çevrede ve insan vücudunda uzun süre kalabilmeleridir.

Dr. Karan, yalnızca hava fritözünün hasar görmesi durumunda bunun bir sorun olduğunu belirtti ve şu sözleri sarf etti:

”Air fryer'ın astarını yemeyi planlamadığınız sürece sorun olmayacaktır. Yapışmaz kaplama konusunda gerçekten endişe duyanlar seramik veya paslanmaz çelik bir air fryer kullanabilirler.”

AIR FRYER NASIL TEMİZLENMELİ?

Air fryer'ın temizlenmesi, cihazın uzun ömürlü olması ve yiyeceklerin lezzetini koruması için oldukça önemlidir. Bu adımları izleyerek air fryer'ınızı temiz tutabilir ve uzun süre sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. İşte air fryer'ınızı adım adım nasıl temizleyeceğinizi anlatan bir kılavuz:

Cihazın Soğumasını Bekleyin:

• Temizlik işlemine başlamadan önce air fryer'ın tamamen soğumasını bekleyin.

Bu, hem güvenliğiniz için hem de cihazın zarar görmemesi için önemlidir.

Fritöz Sepetini ve Tabağını Çıkarın:

• Air fryer'ınızı kapatın ve fişini çekin. Fritöz sepetini ve altındaki tabağı çıkarın.

Kırıntıları ve Kalıntıları Temizleyin:

• Sepeti ve tabağı yumuşak bir fırça veya eski bir diş fırçası ile temizleyerek büyük kırıntıları ve kalıntıları çıkarın.

Sıcak Su ve Deterjan ile Yıkayın:

• Sepeti ve tabağı sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın. Yumuşak bir sünger veya mikrofiber bez kullanarak nazikçe ovalayın.

Keskin veya sert temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar yapışmaz kaplamaya zarar verebilir.

İnatçı Lekeleri Temizleyin:

• Eğer sepet veya tabakta inatçı lekeler varsa, bu bölgeleri daha yoğun deterjanla ve yumuşak bir fırça ile nazikçe ovun.

Cihazın İç Kısmını Temizleyin:

• Air fryer'ın iç kısmını nemli bir bez veya mikrofiber bez ile silin. İç kısımdaki yağ ve kalıntıları temizlemek için hafifçe ovalayın.

Cihazın elektrikli bileşenlerine su değmemesine dikkat edin.

Dış Kısmı Temizleyin:

• Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin. Yine, elektrikli bileşenlere su temasından kaçının.

Kurutma:

• Sepeti, tabağı ve cihazın iç ve dış kısımlarını kağıt havlu veya temiz bir bez ile kurulayın. Tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.