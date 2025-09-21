Uzmanı açıkladı: Halsizlik ve yorgunluk, vücudun sessiz çığlığıdır!

Uzun yıllardır görev yaptığı iç hastalıkları anabilim dalında, tedavi olmak için gelen hastaların büyük bir çoğunluğunun halsizlik ve yorgunluktan şikayetçi olduklarını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, halsizlik ve yorgunluğun tek başına ya da başka semptomlarla birlikte de görülebileceğini söyledi. Genç ve kronik hastalığı olmayan bireylerde halsizlik ve yorgunluğun en sık nedeninin vitamin ve mineral eksiklikleri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, “Özellikle B12, D vitamini ve folat eksikliği laboratuvar testlerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Et tüketiminin az olduğu bireylerde ve genç kadınlarda demir eksikliğine bağlı kansızlık sık görülüyor. Düzensiz beslenme, yoğun yaşam temposu ve stres de bu eksikliklerin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor” diye konuştu.

‘STRESLİ YAPIYA SAHİP KİŞİLERDE, SABAHLARI KAS AĞRILARIYLA UYANMA VAKALARI GÖRÜLÜYOR’

Yaşı ilerlemiş veya kronik hastalığı olan bireylerde halsizlik ve yorgunluğun farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini ifade eden Dr. Özgür Kılıç, “Polifarmasi dediğimiz çoklu ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ve yan etkiler yoluyla tabloyu ağırlaştırabiliyor. Örneğin hipertansiyon hastalarında tansiyonun aşırı düşmesiyle birlikte baş dönmesi, halsizlik ve denge bozuklukları görülebiliyor. Bu gibi durumlarda ilacın dozunu düşürmek ya da geçici olarak kesmek şikayetlerde iyileşme sağlıyor. Ancak kan şekeri yüksekliği, tansiyonun kontrolsüz seyretmesi ya da kalp yetmezliği bulgularının artması halinde tedaviyi yeniden düzenlemek gerekebiliyor. Sabahları kas ağrılarıyla uyanan ve tahlillerde romatizmal belirti bulunmayan kişilerde de fibromyaljinin öne çıkmaktadır. Bu durum özellikle mükemmeliyetçi ve stresli yapıya sahip kişilerde sık görülüyor. Halk arasında kas romatizması veya sinirsel romatizma olarak da biliniyor” ifadelerini kullandı.

Halsizlik ve yorgunluğa unutkanlık, çabuk üşüme, kalp çarpıntısı ve kas zayıflığı gibi belirtiler eşlik ettiğinde farklı nedenlerin araştırılması gerektiğini söyleyen Dr. Özgür Kılıç, şöyle konuştu:

“Anksiyete bozuklukları, tiroid ve böbrek üstü bezinin işlev bozuklukları, vitamin ve mineral eksiklikleri ile kansızlık mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ayrıca elektrolit dengesizlikleri de bu şikayetlere yol açabilir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Kilo kaybı, gece terlemesi, karın ağrısı ve karında şişlik gibi bulgularla birlikte görülen halsizlik ve yorgunluk durumlarında ise ciddi hastalıkların araştırılması gerekir. Kanser, enfeksiyon, iltihabi hastalıklar ve siroz gibi durumlar da bu tabloya eşlik edebilir. Hekim önerisi olmadan vitamin, omega 3 veya kolajen gibi takviyelerin kullanılması çoğu zaman asıl nedeni maskeler ve tanıyı geciktirir. Takviye kullanımı mutlaka doktor kontrolünde ve laboratuvar sonuçlarına göre yapılmalıdır. Basit gibi görünen bu şikayetler aslında vücudun bize gönderdiği bir alarm olabilir. Halsizlik ve yorgunluk, çoğu zaman basit gibi görünse de vücudun sessiz çığlığıdır. Bu şikayetler vitamin ve mineral eksikliklerinden ciddi hastalıklara kadar geniş bir yelpazede hastalıkların habercisi olabilir.”